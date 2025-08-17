【モデルプレス＝2025/08/17】8月30日〜8月31日に放送される日本テレビ系「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」。特別番組として、8月17日に「『上田と女が吠える夜』24時間テレビ特別編！ランナー横山裕はなぜ走るのか？」（同局・午後4時〜※関東ローカル）が放送される。【写真】横山裕「24時間テレビ」チャリティーランナー発表直後の会見◆チャリティーマラソンランナー・横山裕、走る理由語る7月31日(木)に発表された、今年の