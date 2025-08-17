モデルで俳優の香音（かのん＝２４）が１６日、都内で行われた女子中高生、女子大学生との座談会「ＴｏｋｙｏＧｉｒｌｓＴａｌｋ」イベントに登壇した。タレント・野々村真、俊恵夫妻の長女で昨年大学を卒業した香音は、小学生時代になりたかった職業について「医者だった」と告白。しかし「手術だったり、注射だったり、血がダメだと思って、モデルさんを頑張りたいなと」と幼少期を懐かしそうに振り返った。幼少期の習