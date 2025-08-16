子供とのお出かけは楽しいものですが、親は大変ですよね。急に走り出したり、トイレに行きたいと言い出したり、読めないことが多くて気が抜けません。そう、大変なのは分かりますが……筆者の体験談です。 受付前から大行列 とある休日に子供と市民プールに行った時の話です。その日は入場待ちの列が屋外まで並ぶほど混雑していました。 私たちの前に3～4歳くらいの男の子と両親がいましたが、男の子はじっとして