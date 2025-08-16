ママ友のY子さんは筆者の息子が6年生の夏休みに自由研究の一式を押し付けてくるという図々しいお願いをしてきて！？ 今回は筆者が体験した図々しいママ友との夏休みエピソードをご紹介します。 一緒にやらないの！？ 図々しいママ友！ 自由研究トラブル！ 他人に宿題を押し付けるのは良くないですし断られて怒るY子さんには呆れます。友人関係の線引きって大切なのかもしれませんね。 【体験者：50代・筆者、回答