歌手のアグネス・チャン（69）が16日、都内で著書「70歳、ひなげしはなぜ枯れない」（ワニブックス）の出版記念イベントを行った。20日に70歳の誕生日を迎えるのを前に、「70歳になっても元気で見た目も悪くないから本を出しませんかと言われた」と出版の経緯を説明した。6月17日には最愛の母、リタ・チャンさんが100歳で死去した。「8月20日は母が埋葬される日です。母が土にかえる日と私の誕生日が同じ日で、一生忘れられ