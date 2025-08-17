3人組グループ・NEWSの加藤シゲアキがパーソナリティを務めるニッポン放送『ササイナサイワイ』が、30日午後3時から生放送されることが決定した。昨年5月1日に放送され、話題となった特別番組が、約1年3ヶ月ぶりに復活する。【画像】不思議な雰囲気…！加藤シゲアキらが出演する『カタシロ〜Relive vol.2〜』メインビジュアル「ラジオは“些細（ささい）な幸い“の溜まり場のような場所だと思う」と語る加藤本人の提案を受け、