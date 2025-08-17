Stray Kids（ストレイキッズ）やDAY6（デイシックス）が所属する韓国のエンターテインメント企業、JYPエンターテインメントが、本年度の第2四半期の売上高が2158億ウォン（約216億円）、営業利益529億ウォン（約53億円）の経営実績を達成したことが、13日に発表された。前年同期比で売上高は125・5％、営業利益は466・3％増加し、四半期基準で史上最大の実績を記録した。JYPは14日「主要アーティストのワールドツアーとグローバル