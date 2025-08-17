女優星野真里（44）が13日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。友達がいないことがコンプレックスだと明かした。「学生時代の友達とかはいるんですけど、今現在、2〜3年会ってないですし。そんなに連絡を取ってない人を友達と言っていいのかと思うと」と切り出した。「今、一緒にご飯食べる人はいるんですけど、娘を通して知り合ったママ友だから、私の友達というよりも娘の友達のお母さんということ