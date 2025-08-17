スイスの第78回ロカルノ国際映画祭の授賞式が16日に行われ、三宅唱監督（41）の「旅と日々」（11月7日公開）がグランプリに当たる金豹賞を受賞した。日本映画の同賞は、1954年の衣笠貞之助監督「地獄門」、61年の市川崑監督「野火」、2007年の小林政広監督「愛の予感」以来、18年ぶり4度目の快挙。三宅監督はトロフィーを受け取り、客席にいた主演のシム・ウンギョン（31）、共演の河合優実（24）に視線を向け「出演者は美し