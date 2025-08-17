きょうは北日本は日本海側を中心に、雨脚の強まる所があるでしょう。東日本と西日本は晴れますが、山沿いは急に雷雨となる所がありそうです。お盆休みの移動などは、道路の冠水などにご注意ください。予想最高気温は全国的に平年より３℃前後高く、猛暑日となる所があるでしょう。北日本もこの時季としては高い気温で、雨の影響もあり、厳しい蒸し暑さとなりそうです。低気圧や前線の通り道となる北日本は、数日おきに天気が崩れる