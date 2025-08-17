アニメ「マクロス7」のミレーヌ・ジーナス役や「るろうに剣心」の巻町操役などで知られる声優の櫻井智（さくらい・とも）さんが13日に多臓器がんのため死去した。53歳。千葉県出身。櫻井さんの所属事務所が16日、発表した。多臓器がんの症状の悪化により4日に緊急入院したが、症状が改善することがなかったという。1987年にアイドルユニット「レモンエンジェル」のメンバーとしてデビュー。その後、声優を中心に女優や音楽活