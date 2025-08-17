◇明治安田J1リーグ第26節町田3―0C大阪（2025年8月16日町田GIONスタジアム）明治安田J1リーグは9試合が各地で行われ、町田はホームでC大阪に3―0で快勝し、J1でのクラブ記録を更新する7連勝を飾った。DF昌子源（32）ら守備陣が5試合連続完封勝利を決め、J1記録の同6試合にも王手。黒田剛監督（55）が築き上げた自慢の堅守から流れをつくった。町田の勢いが止まらない。鉄壁の最終ラインが、ブラジル人FWトリオを擁するC