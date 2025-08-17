世界的人気の米歌手のビリー・アイリッシュ（23）が16日、さいたまスーパーアリーナで来日公演を行った。2022年以来、3年ぶりの単独公演。4万人の観客に向けて、代表曲「badguy」など25曲を披露した。360度を大観衆に囲まれたセンターステージで、マイク一本で相対した。座り込みしっとりと聴かせたり、ステージを走り回ったりと日本の舞台を満喫。大観衆は「ビリー！」と何度も叫んだ。3年ぶりの来日公演。前回はコロナ下