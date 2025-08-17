◇明治安田J1リーグ第26節横浜M3―1清水（2025年8月16日アイスタ）横浜Mは、イングランド3部カーディフから復帰初戦となったDF角田がJ1初得点となる先制点をもたらした。センターバックで先発し、前半16分にCKの流れから右折り返しを中央で合わせた。接触プレーで足を痛め前半のみで交代となったが、チームは残留圏内の17位・湘南に勝ち点1差と肉薄。22年のJ1制覇にも貢献した26歳は「勝ち続けることしか道はない」と力