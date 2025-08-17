【オランダ・エールディビジ第2節】(スタディオン・ヴォウデステイン)エクセルシオール 1-2(前半1-2)フェイエノールト<得点者>[エ]D. Sanches Fernandes(9分)[フ]上田綺世(22分)、セム・スタイン(34分)<警告>[フ]クインテン・ティンバー(5分)、ティモン ヴェレンロイター(80分)観衆:3,845人└上田綺世が超反応ヘッドで開幕2試合連続ゴール! 渡辺剛とともにフル出場…フェイエノールトは開幕2連勝