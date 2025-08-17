【プレミアリーグ第1節】(モリニュー・スタジアム)ウォルバーハンプトン 0-4(前半0-2)マンチェスター・C<得点者>[マ]アーリング・ハーランド2(34分、61分)、ティジャーニ・ラインデルス(37分)、ラヤン・シェルキ(81分)<警告>[ウ]マット・ドハーティ(67分)[マ]ティジャーニ・ラインデルス(54分)、ニコ・オライリー(81分)