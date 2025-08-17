気象台は、午前4時30分に、大雨警報（土砂災害）を幌延町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を稚内市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・幌延町に発表 17日04:30時点宗谷地方では、17日朝から17日昼過ぎまで土砂災害や低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■稚内市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水17日朝から17日昼過ぎにかけて警戒1時間最大雨量35mm■幌延町□大