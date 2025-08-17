函館競輪場で開催中のナイターG1「第68回オールスター競輪」（優勝賞金6500万円）は5日目9〜11Rで準決勝戦が行われ、17日の11Rで争われる決勝戦のメンバーが出そろった。順番が来た寺崎が主役。今年、寺崎の番手からG1を2度制した脇本が前回りを志願。王者・古性と南の大阪勢が3、4番手を固めて近畿盤石の布陣だ。脇本が別線を出させず果敢に駆けて、最後は寺崎が番手からタテに踏み込み悲願の初タイトルを手にする。3番手の古