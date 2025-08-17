ボートレース芦屋の「オール九州選抜戦」が、16日に開幕した。きょう2日目の注目レースは12Rだ。羽野を中心視する。初日は未勝利と思わぬ苦戦。舟足も決して威張れる状況ではないが、絶好枠なら負けられない。持ち前のスピード旋回で先行態勢に持ち込む。相手はセンターから強襲する池永。着順以上のパワーある山ノ内も大差はない。郷原は差して好位へ。＜1＞羽野直也全体に良くない。後半は重くて行き足が良くなかった。