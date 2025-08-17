◇明治安田J2リーグ第26節札幌0―2秋田（2025年8月16日大和ハウスプレミストドーム）コンサドーレ札幌は16日、大和ハウスプレミストドームで秋田と対戦し、0―2で敗れた。岩政大樹前監督の解任により、新指揮官に就任した柴田慎吾監督（40）の初陣だったが、勝ち点を奪うことはできなかった。J1昇格が遠のく手痛い連敗を喫したが、後半は前体制ではあまり見られなかった攻撃で圧倒するサッカーを見せた。「勝てなかった