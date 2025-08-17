レッドソックスの吉田正尚外野手（32）は16日（日本時間17日）、ホームでのマーリンズ戦に「5番・DH」で先発出場する。今季の吉田は打率.260、2本塁打。15日（同16日）の同カードでは出番がなく、13日（同14日）のアストロズ戦以来の出場となる。相手の先発右腕クアントリルとはこれが初対決になる。吉田は直近の10試合では打率.313、OPS.948と好調。この日は水色のシティコネクト・ユニフォームを着用し、ワイルドカード