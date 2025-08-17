◆米大リーグドジャース３―２パドレス（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が本拠地・パドレス戦で「１番・ＤＨ」でフル出場し、３打数ノーヒットで連続試合安打は今季最長「１２」で止まったが、「全集中」の同点打で２１年から５年連続８０打点に到達した。大人気アニメ「鬼滅の刃」のコラボキャップ配布日に、“柱級”の活躍を見せ、宿敵との首位攻防戦の先勝