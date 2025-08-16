今回は、知人のA子さんにお聞きしたエピソードをご紹介します。反抗期まっただ中の息子に口うるさくしてしまい、ついには物を投げられるほど関係が悪化！ そこでA子さんは、“放任スタイル” をとることにして――？ 反抗期の息子に、つい口うるさく…… 最近、中学2年生の息子は、ゲームばかりで学業に身が入らないようです。 そんな息子が心配で、つい口うるさくしてしまう私。「もういい加減にやめ