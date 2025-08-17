米国のトランプ大統領とロシアのプーチン大統領が１５日（日本時間１６日）、米アラスカ州アンカレジで行った共同記者会見での発言は以下の通り。プーチン大統領（トランプ）大統領、そして皆さま。今日の交渉は、互いを尊重し合う建設的な雰囲気の中で行われ、とても有意義なものになった。協議は非常に徹底して行われ、とても有益だった。アラスカに招いてくださった米国の大統領に改めて感謝する。太平洋に隔てられては