「ミズノ（MIZUNO）」が、「スライ（SLY）」との初のコラボレーションスニーカー「WAVE RIDER 10 SLY」を発売する。9月5日からミズノ公式オンラインストアで先行予約を受け付けた後、9月19日からスライ各店舗やミズノの一部店舗で取り扱う。 【画像をもっと見る】 コラボモデルは、「ミズノウエーブ（MIZUNO WAVE）」を搭載したランニングシューズ「WAVE RIDER」シリーズの10代目である「WAVE RIDER 10」をベースに製作。ブラ