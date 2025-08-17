ロシアのプーチン大統領はアメリカのトランプ大統領とのウクライナ侵攻後初となる対面での会談について「非常に有益だった」と高く評価しました。ロシア・プーチン大統領「今回の訪問は適切なタイミングで行われ非常に有益であった」15日にアメリカのアラスカ州で行われたトランプ大統領との首脳会談を終えたプーチン大統領は16日、モスクワのクレムリンに政権幹部らを集め首脳会談の結果について報告を行い、「非常に有益だった」