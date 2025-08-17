大阪・関西万博に関連した台湾文化発信イベント『We TAIWAN 台湾文化 in 大阪・関⻄万博』がグラングリーン大阪（大阪市北区）で8月20日まで開催されている。『光織（こうし）自然』台湾の染織文化にフォーカス 色見本や職技法を示しつつ、台湾の色彩を伝える“未来への応援、奇跡の島” がコンセプト。 グラングリーン大阪「VS.」の特別展「台湾スペクトル」では、台湾の天然染料を使った織物を展示。光や映像で台湾