現地時間８月16日に開催されたエールディビジ第２節で、上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトが、エクセルシオールと敵地で対戦。苦戦を強いられながらも、２−１で勝利を飾った。この一戦で貴重な同点ゴールを決めたのが、CBの渡辺とともにCFで先発した上田だ。 １点を先制されて迎えた22分、ティンバーのシュートのこぼれ球に反応。GKが弾いたところに詰めて渾身のヘッドで押し込み、ネットを揺らしてみせた。