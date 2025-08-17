◇ドイツ杯1回戦ザンクトパウリ0―0（PK3―2）ノルダーシュテット（2025年8月16日ドイツ・ノルダーシュテット）MF藤田譲瑠チマ（23）が加入したドイツ1部ザンクトパウリは敵地で行われた4部ノルダーシュテットとのドイツ1回戦に競り勝った。延長0―0の末に突入したPK戦を3―2で制した。ダブルボランチの一角で先発した藤田は120分をフル出場。先蹴りのPK戦戦では2人目で登場し、GK正面のキックは難なくセーブされたが、