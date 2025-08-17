「ドジャース３−２パドレス」（１５日、ロサンゼルス）ドジャースのロバーツ監督が右肩インピンジメント症候群で負傷者リスト入りしている佐々木が１４日のマイナー登板で、最速９５・７マイル（約１５４キロ）だったことについて「少し驚いている」と話した。「今回は初登板だったので、もう少し登板の背景を本人から直接、聞きたいと思っている」と話し、次回登板については明言しなかった。