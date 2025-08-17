「ドジャース３−２パドレス」（１５日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（３１）はロサンゼルスでのパドレス戦に「１番・指名打者」で出場し、３打数無安打１打点で自己最長だった連続試合安打が１２で途切れた。首位攻防初戦を制して連敗を４で止め、再び首位に並んだ。一塁を駆け抜けた直後、パン、パン、パン、パンと４回、手をたたいた。１点を追う三回無死満塁の絶好機。カウント２−２と追い込まれた大谷が外