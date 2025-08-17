元TOKIOの松岡昌宏（48歳）が、8月16日に放送されたトーク番組「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（テレビ東京系）に出演。飲食店で“あったら頼まざるを得ないもの”について語った。番組は今回、松岡昌宏と博多大吉が、しっぽりと“サシ飲み”。視聴者から寄せられた質問に答える流れで、「いつもは食べないけど、あったら心が揺らいで注文してしまうおつまみは？」と聞かれる。これに「あります、あります、あります…