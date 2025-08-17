マンチェスター・シティのGKに対し、ガラタサライが関心を寄せている。移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏はガラタサライがシティのエデルソン獲得に向けてオファーを提示したと報じた。提示額は1000万ユーロだが、シティはこれを拒否。改善したオファーの提出を求めている。シティはエデルソンの放出に備えており、パリ・サンジェルマンのジャンルイジ・ドンナルンマをリストアップしている。ロマーノ