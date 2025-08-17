【プレミアリーグ第1節】(AMEXスタジアム)ブライトン 1-1(前半0-0)フルハム<得点者>[ブ]マット・オライリー(55分)[フ]ロドリゴ・ムニス(90分+6)<警告>[ブ]三笘薫(60分)、フェルディ・カディオール(73分)、ディエゴ・ゴメス(78分)[フ]カルビン・バッシー(31分)、トム・ケアニー(90分+3)、ロドリゴ・ムニス(90分+7)└三笘薫のW杯シーズン開幕!! ブライトン、オライリー“恩返し”PK弾も90+6分劇的被弾でドロー発進