[8.16 プレミアリーグ第1節 ブライトン 1-1 フルハム]プレミアリーグは16日、第1節を各地で行い、MF三笘薫所属のブライトンがフルハムと1-1で引き分けた。後半10分のPKをMFマット・オライリーが決め、先制点を奪ったが、後半アディショナルタイム6分に痛恨の同点被弾。三笘は左ウイングで後半38分までプレーし、ヘディングでのシュートチャンスや守備での献身性を見せた。三笘のW杯イヤー開幕戦。昨季終盤戦は腰のケガの影響で