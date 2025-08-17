[8.16 オランダ・エールディビジ第2節](スタディオン・ヴォウデステイン)※25:45開始<出場メンバー>[エクセルシオール]先発GK 16 C. RaatsieDF 4 C. WidellDF 5 S. HenderikxDF 12 A. ZagréDF 17 N. MartensMF 6 A. CarlénMF 10 N. NaujoksMF 11 G. de RegtMF 21 Z. BoothMF 30 D. Sanches FernandesFW 29 M. van Duinen控えGK 40 T. HollaDF 2 I. BronkhorstDF 3 R. MeissenMF 24 G. CairoMF 25 S. MiddendorpFW