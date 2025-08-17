気象台は、午前1時33分に、洪水警報を森町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】静岡県・森町に発表 17日01:33時点西部では、17日明け方まで土砂災害に警戒してください。中部では、17日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。東部、西部では、17日明け方まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■浜松市南部□大雨警報・土砂災害17日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量40mm