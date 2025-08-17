◇ナ・リーグパドレス2―3ドジャース（2025年8月15日ロサンゼルス）パドレスの松井は1―3の7回1死一塁から4番手で登板し、2/3回を無安打無失点。代打コールに四球を与え一、二塁とされると「二塁ランナーが凄いのぞいていたので」と、1球ごとにセットの際のグラブの位置を変えた。フリーランドをスプリットで三振、ロハスを遊ゴロに仕留め3試合連続無失点とし「何とかゼロで帰ってこられた」と振り返った。また、16日