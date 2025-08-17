◇ア・リーグエンゼルス3―10アスレチックス（2025年8月15日サクラメント）エンゼルス先発の菊池は2本塁打を浴び、4回5安打4失点で8敗目を喫した。アスレチックスのしつこいアプローチにリズムを崩され「相手に何となく（球種を）分かられている感じはあった」。決めにいったボールをことごとくファウルされた。特に2回は7番打者に12球を投げさせられた末に四球。次打者は三振に仕留めたものの9球を要するなど、徹底して