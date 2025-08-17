静岡県・西伊豆町でダイビングをしていた女性の行方が分からなくなりました。16日午前、西伊豆町宇久須にある黄金崎海水浴場で、夫と一緒にダイビングをしていた50代の女性の行方が分からなくなりました。警察などによると、女性は9時40分ごろから海に潜り始め、ボンベの残圧が少なくなった夫が先に陸へと上がったものの、しばらくしても戻ってこないことを心配してダイビングショップに助けを求めたということです。ダイビングシ