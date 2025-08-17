大阪市北区の公園で赤ちゃんの遺体が見つかった事件で、23歳の母親が逮捕されました。母親は出産してすぐに遺体を遺棄したとみられます。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、東大阪市のアルバイト・萩藤奈月容疑者（23）です。萩藤容疑者は8月12日ごろ、大阪市北区の扇町公園で赤ちゃんの遺体を土の中に放置して遺棄した疑いが持たれています。遺体は15日に発見され、警察によると16日午後に萩藤容疑者が出頭したということです。調