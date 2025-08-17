8月14日、熊本市を流れる緑川で発見された遺体について、熊本県は一連の大雨で安否不明となっていた甲佐町の女性と発表しました。九州を襲った記録的大雨で8月11日早朝、車で職場に向かっていた甲佐町に住む60代の女性が安否不明となっていました。警察と消防が捜索を行い、14日に緑川下流の熊本市南区で女性の遺体が見つかり、熊本県は16日、遺体の身元が安否不明だった甲佐町の女性と発表しました。これで、一連の大雨による熊本