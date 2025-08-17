チャンピオンシップ（イングランド2部）の第2節が16日に行われ、ブラックバーンとバーミンガムが対戦した。ブラックバーンは日本代表FW大橋祐紀、バーミンガムは同FW古橋亨梧、MF岩田智輝がスターティングメンバーに名を連ね、MF藤本寛也はベンチスタートとなった一戦は、スコアレスで試合を折り返す。後半に入り、試合の均衡を破ったのはブラックバーン。50分、CKの流れからトッド・カントウェルがボレーシュートを突き刺し