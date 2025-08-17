プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ウナギとニラの卵とじ」 「セロリとちくわのサラダ」 「長芋のすまし汁」 の全3品。 ウナギとニラのメインに長芋のスープでスタミナ補給の献立です。【主菜】ウナギとニラの卵とじ ウナギとニラでスタミナチャージ。夏バテを乗り切る一品です。 ©Eレシピ 調理時間：20分 カロリー：401Kcal レシピ制作：料理家森岡 恵 材料（2人分） ウ