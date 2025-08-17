岐阜県高山市の北穂高岳で40代の男性がクライミング中に滑落し、行方がわからなくなっています。 【写真を見る】岐阜・高山市北穂高岳で男性1人行方不明クライミング中に滑落 警察によりますと、行方がわからなくなっているのは、東京都練馬区に住む会社員の40代男性で、16日午後1時過ぎ、山小屋の支配人から「クライミング中に同行者が滑落したという人が小屋に来ている」と岐阜県の山岳救助隊に通報がありました。 男性は