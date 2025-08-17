ブライトンが開幕戦でフルハムと対戦イングランド・プレミアリーグのブライトンが8月16日、開幕節でフルハムと対戦し、1-1で引き分けた。日本代表MF三笘薫はスタメン出場を果たし、後半38分までプレーした。三笘は定位置の左サイドでスタメン出場。左サイドから中央に入ってプレーする時間も多く、ロングボールをピタリと止める技ありトラップも披露した。前半は両チーム攻撃の形をうまく引き出せずに、停滞した時間が長く続