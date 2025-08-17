【八天堂くりーむパン もちぷにゅキーチェーン】 8月下旬 発売予定 価格：1回400円 カスタード タカラトミーアーツは、ガチャ商品「八天堂くりーむパン もちぷにゅキーチェーン」を8月下旬に発売する。価格は1回400円。 独自の「くちどけ感」で人気の「八天堂くりーむパン」がガチャで登場。なめらかなクリ&#12