お盆休みを帰省や旅行先で過ごした人のUターンラッシュが、ピークを迎えています。伊豆に行った人「カニとか魚捕まえた」大阪に行った人「大阪・関西万博、観光とか行ってました」大阪でお祭りに行った人「たのしかったでーす」JR各社によりますと、新幹線の上り列車の予約は17日がピークだということです。一方、空港もお盆を海外やふるさとなどで過ごした人々でにぎわっています。スペインに行った人「パエリアたくさん食べまし