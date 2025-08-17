ジーンズブランドLeeの定番モデル＜101＞が誕生から100周年を迎え、URBAN RESEARCHグループ全6レーベルとのスペシャルコラボ続編が登場。今回は春夏で好評だった企画を“ブラックジーンズ”で刷新。レーベルごとに個性あふれるシルエットやディテールを落とし込み、同じブラックでも全く違う魅力を放ちます。8月8日(金)より全国各店舗で発売開始です。 ワイドからテーパードまで