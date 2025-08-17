16日未明、愛知県豊田市でバイクとカモシカとみられる動物が衝突する事故があり、バイクを運転していた20歳の男性が死亡しました。 【写真を見る】バイクが絡む２つの死亡事故愛知・豊田市でカモシカとみられる動物と衝突…バイクの男性（20）死亡岐阜・海津市の堤防道路で大型トラックと正面衝突…バイクの男性（53）死亡 16日午前3時45分ごろ、愛知県豊田市広幡町の猿投グリーンロード（下り線）で、市内に住